شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم 600 طن لإغاثة متضرري السيول في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مفوضية العون الإنساني في السودان، الاثنين، من السفارة المصرية بالخرطوم، شحنة من المساعدات المصرية، تضم 600 طن من المواد الغذائية الأساسية، للمتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.

وسلّم الشحنة التي نُقلت براً عبر 23 شاحنة نقل كبيرة، للمفوض د. محمد مصطفى السناري، السفير المصري في السودان حسام عيسى في «ساحة الشهداء»، في الخرطوم.

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وقال السفير المصري، في تصريحات صحفية، إن تلك الشحنة من المساعدات، هي الثانية، التي تُرسلها مصر إلى الأشقاء في السودان، لافتًا إلى أن الشحنة الأولى ضمت 300 طن من الأدوية، وأرسلت في شهر مايو الماضي.

وأوضح أن الشحنة تحتوي على 600 طن من المواد الغذائية الأساسية، وستكون بداية لعدد من الشحنات الأخرى، التي ستغطي مجالات الإيواء، والأدوية، والمبيدات، ومواد البناء، وآلات شفط المياه، وغيرها.

وأعرب السفير حسام عيسى عن شكره لكل الجهات المصرية والسودانية، التي ساهمت في إيصال تلك الشحنة من المساعدات المصرية.

وقال إن السودان يشكل أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية حكومة وشعباً، موضحاً أن مصر ستستمر في دعم السودان حتى تتحقق كل أهداف ومصالح الشعب السوداني.