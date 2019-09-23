شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: الجزيرة تعرف جيدًا أن تقاريرها مفبركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن قناة الجزيرة تعرف بأن تقاريرها مفبركة، وهم لديهم القدرة على التعرف على المواد الفيلمية المزيفة أو الحقيقية، وهم يفعلون كل ذلك في سبيل أهدافهم الدعائية السوداء غير المشروعة لإسقاط الدول دون النظر إلى مهنية أو أخلاق.

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وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية، إن الجزيرة القطرية ممنوعة من ممارسة عملها بشكل قانوني بمصر وتم إغلاق مكاتبهم وإخبار مراسليهم بأن عملهم غير مصرح به، لذا يلجأون للتصوير بالهواتف النقالة .

وأشارت «عبد المجيد» إلى أن هناك ما يُعرف بـ«حق الرد الدولي» وهو يُلزم تلك القنوات بالاعتذار حال نشرها أخبارًا كاذبة، وهو أمر غير منطقي لأن عمل تلك القنوات معتمد على الإساءة لمصر بالأساس ونشر الأخبار المضللة.

وأوضحت أستاذ الإعلام أنه يمكن تجهيز ملف قانوني بالفبركات وتقديمه للجهات الدولية المختصة في محاولة للوصول لإجراء قانوني دولي.