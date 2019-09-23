شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيع» يتفقد ترسانات هيئة قناة السويس والمساكن الجديدة لأرباب المعاشات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس، برفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

شملت الجولة التفقدية المساكن الجديدة لأرباب المعاشات بالهيئة في منطقة حوض الدرس، تلاها زيارة كل من ترسانة بورتوفيق، وشركة ترسانة السويس البحرية، ومركز التدريب الفني الأبرنتيه.

بدأت الجولة بتفقد الفريق أسامة ربيع للعمارات السكنية الجديدة الجاري بناؤها ضمن مشروعات الإسكان لأرباب المعاشات بالهيئة بمنطقة حوض الدرس، وتشمل تسعة عمارات سكنية لأرباب المعاشات من عمال الهيئة بإجمالي 270 وحدة سكنية، ويقوم بالإشراف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل بمشيئة الله ليتبعها قيام الهيئة بأعمال المرافق والطرق.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق ربيع على أن هيئة قناة السويس لا تنسى أبنائها وتسعى دائماً لتوفير الخدمات المختلفة لهم والارتقاء بها تقديراً لرحلة عطائهم وخدماتهم الجليلة لرفعة الهيئة.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة إلى ترسانة بورتوفيق البحرية وتفقد أعمال بناء بنتونات كوبري رأس بناس جنوب مصر.

خلال جولته بترسانة بورتوفيق البحرية وبرفقته المهندس هشام صلاح رئيس الترسانة، اطمأن الفريق ربيع على أعمال الصيانة التقليدية التي تقوم بها الترسانة للوحدات البحرية المملوكة للهيئة من معديات وقاطرات كما استمع إلى تقارير الإنجاز الخاصة ببناء كوبري رأس بناس جنوب مصر والذي تتولي الهيئة بناؤه من خلال شركتها وترساناتها وهم ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق والشركة البورسعيدية وشركة الإنشاءات البحرية وشركة التمساح لإصلاح وبناء السفن وترسانة السويس البحرية والترسانة النيلية.

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ثم انتقل الفريق أسامة ربيع إلى شركة ترسانة السويس البحرية وتفقد في زيارته كل من الحوض العائم والحوض الجاف والقزق الميكانيكي، بالإضافة إلى ورش الإصلاح والمخازن علاوة على متابعة حالة المعدات والمهمات ونظم الأمان ومعايير الجودة بالشركة.

خلال الزيارة، قدم المهندس عصام مغربي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية عرضاً تقديمياً يستعرص إمكانيات وقدرات الشركة الرائدة في مجال بناء وإصلاح السفن.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن ترسانات هيئة قناة السويس تعد من الصروح الوطنية الرائدة في مجال بناء وإصلاح السفن، وتملك سجلا حافلا بالإنجازات وباعا طويلا من الخبرة والمهنية العالية التي يؤهلها للعب دورا هاما في خطط الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة.

وأكد الفريق ربيع على أن هيئة قناة السويس لن تدخر جهدا في سبيل تطوير الترسانات والشركات التابعة لها وتنمية قدراتها وإمكانياتها وتطوير أنشطتها لاستعادة ريادتها مرة أخرى، علاوة على دعم استراتيجية الهيئة نحو تعظيم مواردها وعائداتها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن.

كما وجه رئيس الهيئة التحية لرجال ترسانات وشركات الهيئة، وطالبهم ببذل أقصى الجهد والاعتماد الكامل على الإمكانيات الفنية والبشرية الذاتية وتحقيق الذات من خلال التدريب الفني المستمر ورفع معدلات الإنجاز الذي من شأنه استعادة هذه الصروح الصناعية لريادتها في مجال إصلاح وبناء السفن .

وتوجه الفريق أسامة ربيع بعد ذلك إلى مركز التدريب الفني التابع للهيئة بورتوفيق وتفقد الفصول الدراسية والورش المختلفة والمعامل، كما اطمأن على سير العملية التعليمية، ووجه الطلاب إلى ضرورة بذل الجهد للخروج بمستوى فني يستوعب احتياجات سوق العمل التي تتطلب المهارة والحرفية العالية.

وفي ختام الجولة، تفقد الفريق ربيع قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، كما التقى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس حيث بحثا سبل دعم التعاون بين هيئة قناة السويس والمحافظة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمحافظة وسبل تعزيز التعاون بين الجهتين.

الفريق أسامة ربيع يتفقد ترسانات الهيئة بالسويس ومركز التدريب المهني ويلتقي بالعاملين

الفريق أسامة ربيع يتفقد ترسانات الهيئة بالسويس ومركز التدريب المهني ويلتقي بالعاملين