شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الإعلام: السوشيال ميديا منحت المتطرفين والجماعات الإرهابية الفرصة لترويج الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فتحي شمس الدين، الخبير في الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، إن شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورا هاما خلال الفترة الحالية وأصبحت مكانًا يستقى منه العامة معلوماتهم، ويسلمون بها بشكل كامل، وبات بابا خلفيا لأصحاب الفكر المختلف للدولة، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

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وأضاف «شمس الدين»، أن ما يتم بثه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل متعددة وذات معاني ومعلومات مقصودة من شأنها الإضرار بالسلم العام، موضحا أن ما يتم عرضه على شبكات التواصل الاجتماعي أصبح كحقيقة مسلم بها لعدد كبير جدا من المتلقين.

وأكد خبير الإعلام أنه لا يوجد خطة تحرك حقيقية لإعادة رسم الوعي الجمعي للمجتمع المصري لشبكات التواصل الاجتماعي «أحنا دايما بنتعامل معاها كرد فعل، تحولت الآليات، وأصبح المتابعه بصورة كبيرة لشبكات التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى أنه من الضروري وضع إطار توعوي من خلال استخدام الآليات الحديثة.

وتابع :«السوشيال ميديا منحت المتطرفين والجماعات الإرهابية الفرصة لترويج الشائعات».