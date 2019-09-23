شكرا لقرائتكم خبر عن «محرز»: برامج تدريبية في مجال الاستزراع السمكي وصناعة الدواجن والألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تنظيم دورات تدريبية في الإستزراع السمكي، وتطوير الأبحاث فيما يخص إنتاج الأسماك والأعلاف، لتنمية الثروة السمكية والداجنة والحيوانية بنطاق المحافظة، من خلال المركز الدولي للأسماك بالعباسة التابع لوزارة الزراعة، مؤكداً على ضرورة التوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على محدودي الدخل، والسيطرة على إرتفاع الأسعار حيث تمتلك المحافظة مزارع سمكية بالعباسة على مساحه 200 فدان تنتج ما يقارب 400 طن سمك.

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جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الاثنين، للدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بعد مشاركتها في إفتتاح المركز المتميز للصويا بالمركز الدولي للأسماك بالعباسة بأبوحماد، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومجلس الصويا الأمريكي والسفارة الأمريكية في مصر، وذلك بحضور جيم سيتر، المدير الإقليمي لمجلس الصويا الأمريكي.

أكدت نائب وزير الزراعة أن الهدف من المركز، وضع البرامج التدريبية في مجال الإستزراع السمكي وصناعة الدواجن والألبان، لرفع قدرات وكفاءة العاملين في هذه المجالات، عن طريق التدريب المستمر والتوعية والإرشاد.

وأشارت إلى أن الوزارة، قامت بوضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني وتشجيع الفرص الإستثمارية في هذا المجال، لتنمية هذه الصناعة المهمة بما يساهم في تقليص الفجوه وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الإستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية.