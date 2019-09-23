شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي وذلك على هامش اجتماعات الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم بنيويورك. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، وألقى الرئيس كلمة مصر في هذا الشأن والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

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