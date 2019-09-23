شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر»: إطلاق «ناسا» لاسم فاروق الباز على كويكب تقدير لمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إطلاق اسم الدكتور فاروق الباز، على كويكب من قبل وكالة ناس، يعتبر تكريم لرحلة العالم الكبير الذي وضع اسم مصر في مقدمة الدول، كما أنه يعتبر تقدير لمصر، حيث بعد الباز علامة بارزة في علم الفضاء.
وأكد «شرشر»، أن «الباز» يستحق التكريم دائما، من قبل الوزارات المعنية في مصر، نظرا لمكانته العالمية، كما يجب التأكيد دوما على أهمية أن تكون مسيرته العلمية في المناهج التعليمية، وشدد على ضرورة أن تكون هناك مسابقات علمية باسمه حتى يستطيع طلاب العلم أن يطوروا من أنفسهم ليس في مجال الفضاء وحده بل باقي العلوم المختلفة.
واكد النائب أن مصر أنجبت ولاتزال تنجب الكثير من العلماء أمثال الباز، لذا يجب الاهتمام بالنشئ في مختلف المجالات، لتمثيل مصر عالميا، لتظل صاحبة حضارة 7 آلاف سنة هي أم الدنيا.
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