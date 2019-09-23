شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول جراحة زراعة كبد بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بملحمة التعاون بين أقسام كلية الطب بالجامعة في نجاح أول جراحة زراعة كبد حيث جري العمل بمنظومة متكاملة يسودها الحب وإنكار الذات، مؤكدا أنه لولا هذه الروح التي دعمها تخطيط المثمر مع فريق جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد ما اكتمل هذا الانجاز.

Advertisements

وقدّم رئيس الجامعة الشكر للحاضر الغائب الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة السابق على دوره في تحقيق ذلك الحلم والدكتور يحيي زكريا أستاذ جراحة الكبد كنموذج مشرف للتميز العلمي والعطاء والعمل بروح الفريق، ووحدة الهدف والرؤية والقدرة على الإنجاز في تواضع العلماء، مشيرا إلى أن هذه العملية هي البداية لإجراء عمليات نوعية في زراعة الكبد والكلي والنخاع، والجامعة مستعدة لتقديم كافة الدعم لتنفيذ مثل هذه العمليات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج زراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق الذي عقد اليوم بالمركز العلمي بمستشفي الجراحة بحضور الدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب والدكتور هشام عناني مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفريق زراعة الأعضاء برئاسة الدكتور يحي زكريا ووكلاء كلية الطب وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس .

ومن جانبه استعرض الدكتور يحيي زكريا الجهود اللوجستية والفنية والإدارية التي سبقت إجراء العملية موضحا أن وحدة زراعة الأعضاء بالجامعة حصلت على ترخيص زراعة الكبد بعد استكمال التجهيزات اللازمة وتم اختيار فريق العمل بعناية دقيقة حيث أن القانون الجديد لزراعة الأعضاء به عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام في حالة حدوث أي خلل أو تقصير ،موجها الشكر لكل الجهات من داخل الجامعة وخارجها التي ساهمت في إجراء العملية بنجاح وشكر خاص للمتبرع بتجهيز غرفة العمليات بكل متطلباتها من الأجهزة والمعدات بتكلفة بلغت 9 مليون جنيه كصدقة جارية على روح أبنائه صلاح وعبدالرحمن عصام مراد اللذان فقد حياتهما إثر انفجار نتيجة أعمال الجماعة الإرهابية وكذلك بيت المال الكويتي حيث قدمت جمعية الرعاية الإسلامية الدعم للتجهيزات .