نائب وزير الزراعة وسفير أمريكا بالقاهرة يفتتحان مركز التميز للتدريب بالعباسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة Thomas Goldberger مركز التميز للتدريب بالعباسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقى وذلك فى المركز الدولى للأسماك بالعباسة وذلك فى حضو رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ورئيس مجلس الصويا الأمريكى والمدير الاقليمى للمركز الدولى للأسماك بمصر ونيجريا.

وتم اختيار مصر لأنها من أهم الأسواق فى استخدام فول الصويا فى استخراج زيت الطعام وصناعة الأعلاف، حيث أن فول الصويا يعتبر مكونا رئيسيا فى صناعة الأعلاف للدواجن والأسماك والمواشى الحلابة.

وقد بدأ هذا المركز فى مهامه وذلك بالتدريب النظرى والعملى باستخدام الطرق الحديثة لزيادة الإنتاج السمكى مع التحقق من سلامة المنتجات فى قطاع الاستزراع السمكى وكذلك قطاع الدواجن حيث تم تنظيم أول برنامج تدريبى فى هذا المركز لـ 30 مشاركًا فى مجال الاستزراع السمكى ويحضر هذا التدريب وفود مشاركة من الأردن - العراق - السعودية - المغرب - الجزائر

وأيضا سيقوم المركز بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن - وزارة الزراعة وجامعة القاهرة بتنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين والعاملين فى مجال الإنتاج الداجنى فى المزارع للتعرف على إدارة المزارع والتدريب العملى على تربية الدواجن ونوعية الأعلاف المستخدمة فى كل قطاع وإجراءات الأمن الحيوى .

وقد ألقت "محرز" الكلمة الافتتاحية حيث نقلت فى البداية تحيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتمنياته بالنجاح والتوفيق، وأوضحت أن مصر تنتج مليون و800 ألف طن أسماك منهم مليون و500الف طن من الاستزراع السمكى وقد وضعت الدوله خطة طموحة لزيادة الإنتاج السمكى وذلك من خلال تحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبة مكثف وكذالك الاستزراع التكاملى فى الصحراء فى مناطق الاستصلاح وذلك استخدام مياه الآبار وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكى ثم استخدام المياه فى رى النباتات وكذالك الأقفاص السمكية فى البحار مع التوسع فى استزراع القشريات خاصة الجمبرى الفانمى ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية

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وذكرت منى محرز، أن مصر تنتج 1.6مليون طن لحوم دواجن و13مليار بيضة وتعتمد خطة مصر التى تم وضعها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج الدواجن والبيض ومنها دعم المربى الصغير لرفع قدرات المزارع والتحول إلى النظام المغلق وكذالك فتح فرص الاستثمار فى هذا القطاع وقد قامت الدولة بالانتهاء من 8 مشروعات استثمارية داجنة قدمت فيهم الدولة الأراضى اللازمة لهذه المشروعات بحق انتفاع بسيط ولمدة ثلاثون سنة وطبقا لدراسات الجدوى والتى تؤدى إلى إنتاج أكثر من 300 مليون طائر وكذالك مليار بيضة وتوفر الأن الحكومة فرص أخرى للاستثمار بخريطة استثمارية واضحة بالمواقع المحددة جاهزة بالمرفقات والتراخيص تسهيلا على المستثمرين.

وفى نهاية كلمتها رحبت "محرز" بإنشاء مركز التمييز بمصر والذى يقوم بتدريب العاملين المصريين فى قطاع الأسماك والدواجن والبيض وإنتاج الألبان وكذلك زيادة فرص العمل الملائم لهم فى مزارع الدواجن والإنتاج الحيواني

قامت محرز وسفير الولايات المتحدة والمشاركين فى جولة داخل معامل والمزارع البحثى للتعرف على النشاط البحثى داخل المركز الدولى للأسماك واستمعوا إلى شرح من الباحثين بالمركز.