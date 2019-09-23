شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يشارك فى مؤتمر الانكوساى بروسيا لتطوير الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد مصرى رفيع المستوى، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مؤتمر الانكوساى الـ 23 واجتماعات المجلس التنفيذى الـ 72 والـ 73 المقرر عقدهم خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجارى والمنعقد بروسيا.

ويضم الوفد المصرى كل من محمد عبد العزيز رئيس مجموعة مراجعة بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات (ندبا)، وفرح ايمن مراجع تحت التمرين بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات.

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ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 600 مشارك فى الاجتماعات يمثلون 168 دولة من إجمالى مجتمع الانتوساى، منهم 127 رئيس جهاز أعلى للرقابة، بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولي.

ويعد مؤتمر الإنكوساى أعلى جهاز بمنظمة الإنتوساى، حيث يضم جميع أعضاء المنظمة والذى ينعقد كل ثلاث سنوات تحت رئاسة الجهاز الرقابى للدولة المستضيفة، حيث يتيح الفرصة لجميع أعضاء الإنتوساى لتبادل التجارب والآراء ومناقشة المواضيع الفنية الهامة، وطرح المقترحات واتخاذ القرارات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية وتعزيز المساءلة الحكومية على المستوى الدولي.