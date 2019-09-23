شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات بالفيوم والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من مصادرة 1.5 كيلو ذهب وفضة غير مطابق للمواصفات القياسية بسبب عدم دمغه بالمصلحة، لدى بعض المحلات بالإسكندرية والقليوبية، والفيوم قبل بيعها للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، قد انتهت من فحص العرض الفنى لـ 5 شركات تقدمو لمناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وأنه سيتم أيضا فحص العروض المالية للشركات من أجل تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة وأنه سيتم اختيار أفضل العروض الفنية وكذلك المالية بالنسبة للشركات التى شاركت فى مناقصة تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر .