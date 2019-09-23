شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: اجتماع لقيادات الوزارة ومديرية القاهرة بالأئمة للتأكيد على الخطة الدعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مديرية أوقاف القاهرة، سلسلة من الاجتماعات المتتابعة على مدار الأسبوع الجارى بشأن التأكيد على الالتزام بجميع تعليمات الوزارة فى الشأن الدعوى بصفة عامة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار التواصل الميدانى المستمر بين قيادات الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، إن اللقاء تضمن التنبيهات فيما يتصل بالالتزام بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة بصفة خاصة، وعدم تمكين غير المصرح لهم بالخطابة من المنبر نهائيا، وتكثيف العمل بالمدارس العلمية والقرآنية، والندوات العلمية، لتحصين المجتمع من أى فكر منحرف من خلال نشر صحيح الدين وبيان أوجه يسره وسماحته وكونه رحمة للعالمين، مع تفنيد شبه وأباطيل الجماعات الضالة والمنحرفة.

حضر اجتماع اليوم الاثنين، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والدكتور خالد صلاح وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وقيادات الدعوة بالمديرية، وعدد من الأئمة.