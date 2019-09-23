شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات وتشميع شقق تحولت لنشاط تجارى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مجدى الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه أشرف على أعمال فريق العمل الميدانى من (شرطة المرافق وإدارة المتابعة و الإزالات والإشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل و مشرفى القطاعات) في الأعمال التي تتم في مناطق متفرقة بقطاع الحي من أعمال النظافة والتجميل والتطوير وإزالة الإشغالات.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 18 لسنة 2019 إزالة تندة بمسطح 3 × 4 حديد ومبانى طوب بمسطح 20 متر فى منطقة الردود و تحويل الشقه من سكنى إلى تجارى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم إيقاف أعمال مخالفة في الشقة 17 بالعقار رقم 58 رابعه الاستثماري (تكسير حوائط وتعديل) وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتم المرور بواسطة إدارة البيئة بالحى تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشأت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وإرسالها إلى النيابة العامة فى نطاق حى شرق مدينة نصر .

وتابع رئيس حى شرق مدينة نصر: تم متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني في مناطق متفرقة بقطاع الحي وجاري العمل والمتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر، بتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.