محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي
قال ضياء رشوان، إنه يرحب بهيئة الصحفيين السعوديين والتي تمارس دورها منذ وقت قريب من مهام تماثل ما يقوم به مجلس نقابة الصحفيين المصرية في الدفاع عن قضايا المهنة والحريات.
وأكد رشوان أن الاتفاقية تتضمن بنودا قليلة ولكنها تتضمن أنشطة كثيرة وتعاون كبير، قائلا: "هي مجرد توقيع ورقي علة واقع موجود بالفعل"، مشددا على وجود تعاون كبير سابق وحالي.
وأضاف أن التعاون سيكون مفيد للطرفين، وسنبذل جهودا كبيرة لتحقيق مزايا عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء رشوان: نرحب بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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