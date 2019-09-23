​"السياحة" تلغي تبعية فندق فلسطين لشركة "إيجوث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم: نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الاثنين، وزارة السياحة رقم 507 لسنة 2019، بشأن إلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 18 لسنة 1981 (المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1981) فيما تضمنه من نقل ملكية فندق فلسطين إلى شركة الفنادق المصرية "إيجوث" حاليا، واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به أو ترتيب أى آثار عليه.

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