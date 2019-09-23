السيسي يلتقي رئيس وزراء بلجيكا في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- أ ش أ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بمقر منظمة الامم المتحدة بنيويورك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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