قرار حكومي بنزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة صرف بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم: نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2127 لسنة 2019، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضمن مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض مرجانة "منشأة دياب"، مركز بنها بمحافظة القليوبية.

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