زحام مروري أعلى محور 26 يوليو إثر انقلاب سيارة ملاكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، اليوم الاثنين.
تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى المحور.
المعاينة المبدئية كشفت عن أنه في أثناء سير سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق ومصرع السائق.
تسسبب الحادث في حالة من الزحام المروري، ودفع مدير المرور بتعزيزات مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، والعمل على سحب الكثافات.
وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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