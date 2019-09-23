أخبار مصر | 'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بهيئة الصحفيين السعوديين، والتي تمارس دورها منذ وقت قريب من مهام تماثل ما يقوم به مجلس نقابة الصحفيين المصرية، في الدفاع عن قضايا المهنة والحريات.

وقال "رشوان" خلال توقيع نقابة الصحفيين المصريين بروتوكول تعاون مع نظيرتها السعودية، اليوم، إن الاتفاقية تتضمن بنودًا قليلة، ولكنها تتضمن أنشطة كثيرة وتعاون كبير، مؤكدًا أنها مجرد توقيع ورقي على واقع موجود بالفعل.

وأضاف أن هذا التعاون سيكون مفيد للطرفين، وستبذل النقابة جهودًا كبيرة لتحقيق مزايا عديدة، مشددًا على وجود تعاون كبير سابق وحالي.

وكانت نقابة الصحفيين، أعلنت عن توقيع اتفاقية اليوم الإثنين، مع خيئة الصحفيين السعوديين المناظرة لنقابتنا بالمملكة، وذلك بمقر النقابة.

جاء ذلك بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، وخالد المالك رئيس مجلس ارة هيئة الصحفيين السعودية.