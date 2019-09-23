أخبار مصر | التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يعلن رفضه الدعاوى التحريضية التي تهدد الاستقرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يعلن رفضه الدعاوى التحريضية التي تهدد الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الذي يضم في عضويته منظمتين حقوقية وتنموية في 15 محافظة مصرية ، بيانًا قال فيه، إنه يتابع باهتمام بالغ تلك الدعوات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التي تطالب المواطنين بالنزول إلى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق في التنظيم والتجمع السلمي ومخالفة قانون التظاهر.

وتابع: التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وإنطلاقا من مرجعيته والتزامه بنصوص الإتفاقيات الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري وإيمانه بحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائه إلا انه في الوقت ذاته يدين أي دعوى أو محاولة لمخالفة القانون وتحدي نصوصه.

وأعلن التحالف، أنه يرفض تلك الدعاوى التحريضية التي تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي عانت منها مؤسسات الدولة في السنوات السابقة، ويؤمن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بوجود تحديات ومشکلات نسعی جمیعا للتغلب عليها ولكن التحالف يؤمن أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التي تضمن عملية تفاوضية يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التي تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التي يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

ويؤكد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، على أن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها في حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها شريك أساسي للدولة في أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوي البعض بإفساد ماحققته هذه المنظمات من مكاسب لعل أهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلي وتلك المكاسب التي حصلت عليها المرأة في مجالات عديدد سياسية وثقافية واجتماعية ويجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لاستمرار جهود الإصلاح.