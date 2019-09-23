أخبار مصر | حبس شخصين لاتهامهم بسرقة سيارة نقل بالمرج

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أمرت نيابة المرج حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة نقل بالمرج.

وتعود البدايه اثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج، تمكنوا من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة القسم، حال استقلالهما سيارة نقل بيضاء اللون، وبالكشف على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "دون بيانات"، وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها في قسم شرطة مصر الجديدة.

وبسؤالهما اعترف أحدهما بأن السيارة خاصة بوالده، والذي قام بشرائها عن طريق المتهم الثانى ونفى علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وأعترف بتوسطه لشراء السيارة لوالد الأول عن طريق أحد وسطاء بيع السيارات مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية "جار ضبطه" مقابل مبلغ مالى (235) ألف جنيه، حيث قام بدفع مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم واتفقوا على دفع باقى المبلغ عقب إحضار الأخير أوراق الملكية الخاصة بالسيارة ونفى علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وتتكرر سرقة السيارات بمنطقة المرج حيث كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى المرج، وأحال اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن المتهمين للنيابة للتحقيق.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث تأمين الطرق والمنافذ– بدائرة القسم استغاث بهم أحمد السيد بالمعاش ومقيم دائرة قسم عين شمس وأفاد بانه عقب استقلاله سيارة أجرة ماركة سوزوكي فان "بدون لوحات معدنية" من الطريق – بالقرب من محل البلاغ فوجي بقائدها وشخصين يستقلاها صحبته بتهديده بسلاح ابيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، والاستيلاء منه على "(مبلغ 150 جنيها، هاتفه المحمول ) وقاما بالتخلي عنه، ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور تم تمشيط المنطقة محل البلاغ "بإرشاد المجني عليه" وأمكن ضبط قائد السيارة وأحد مستقليها صحبته وتبين أنهما قائد السيارة عامر خليفة سائق وسعيد عصام، وبحوزته سلاح أبيض " سكين – المستخدم في الواقعة " المسروقات المستولي عليها حال استقلالهم السيارة " بدون لوحات معدنية – تم التحفظ عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع حمادة سمارة – المقيم دائرة محافظة القليوبية "تجاري تحديده وضبطه" والذي لاذ بالفرار أثناء الضبط وادعى الأول ملكيته للسيارة "لم يقدم ما يفيد – جار الكشف عنها".

وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة بتطوير مناقشتهما للوقوف على مدى نشاطهما الإجرامي،تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.