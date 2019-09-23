أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تزف بشرى للموهوبين في مجال المسرح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تزف بشرى للموهوبين في مجال المسرح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ورشة عمل في مجال المسرح" التمثيل، الإخراج، التذوق المسرحي، الأداء الحركي" للشباب الموهوبين في مجال المسرح من الجامعات وأعضاء مراكز الشباب، والفائزين في مسابقة إبداع ومراكز الفنون خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2020 بفندق مركز شباب الجزيرة.

وأعلنت الوزارة أن من شروط الاشتراك أن يكون المشاركون من الشباب الموهوبين في مجال المسرح من الجامعات المصرية وأعضاء مراكز الشباب والفائزين في مسابقة ابداع ومراكز الفنون بالمديريات، السن من 18 إلى 25 سنه، لم يسبق له الاشتراك في ورش وزارة الشباب "مجال التمثيل المسرحي".

وحددت الوزارة طريقة الاشتراك عن طريق التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة: ش 26 يوليو؛ ميت عقبة - أمام البوابة الرئيسية لنادي الزمالك - الدور السادس - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، مع احضار صورة من الرقم القومي وتسديد مبلغ مائة جنيه لكل مشارك بالورشة يوميا من الأحد الى الخميس من الساعة 9 ص الى الساعة 2 ظهرا.

تقام الورشة شهريا لعدد 50 شاب وفتاة، يكون موعد التنفيذ خلال الفترة اكتوبر 2019 حتى مارس 2020، مكان التنفيذ بفندق مركز شباب الجزيرة.

يدير الورش وفاء الحكيم مدير عام مسرح الشمس، باسم صادق الناقد المسرحي بالأهرام، فاطمة محمد علي حاصلة على جائزة أفضل ممثلة على مستوى الوطن العربي، خالد الحكيم خبير في الأداء الحركي.

يتضمن برنامج الورش لتكون كل ورشة بتنفيذ محاضرات نظرية وعملية صباحا ومساءًا لمدة (4 أيام - 3 ليلة) كما يلي:

أولا التمثيل:

- تعريف الشباب على متن ومنهج الورشة.

- التدريب على الالقاء وعمل تمرينات اعداد ممثل.

- تدريبات خاصه بالتنفس والالقاء والتخيل وتطبيق ذلك من خلال مشاهد تمثيليه.

ثانيا: الإخراج:

- التعرف على أشهر المذاهب المسرحية بشكل نظري مع امثله حرة.

-طرح مناهج الإخراج من المسرح الملحمي والتعبيري والرمزي والتجريبي.

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- التطرق الى أسس الإخراج المسرحي وعمل مجموعات تقوم على اخراج مشهد او مشهدين.

ثالثا: التذوق المسرحي:

- علاقة النص بالعرض المقدم

- كيفية كتابة النص المسرحي

- كيفية قراءة العرض المسرحي من منظور نقدي

رابعا: الأداء الحركي:

- اعداد الشباب بدنيا للتعرف على مهارات التحرك داخل اثناء التمثيل في العرض المسرحي.

وتكون مواعيد الورش كالتالي

1 – من 20 الى 23 10 2019

2 – من 17 الى 20 11 2019

4 – من 1 الى 4 12 2019

5 – من 9 الى 12 2 2020

6 – من 8 الى 11 3 2020