شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: توقيع اتفاقية للحفاظ على حقوق 4000 عامل بشركة «نستله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة بالاشتراك مع إدارة شركتي نستله، و«فيرونيري» أيس كريم مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بكل من شركة التبريد كيمو أيس كريم، وفرونيري، ونستله، نجحت في تجديد توقيع اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 19 أكتوبر 2022، لحفظ حقوق ومكتسبات 4000 عامل وموظف، وعدم إنقاص المزايا والحوافز التي يحصلون عليها وعدم المساس بها.

وأشار سعفان، إلى أن الاتفاقية ألزمت ببقاء مواد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة في 20 أكتوبر 2016 على حالها سارية ونافذة بين طرفيه ودون إضافة أو حذف أو تعديل لأي من بنودها .

كما ألزمت بسداد 50% من مستحقات العاملين في صناديق الزمالة في الشركتين حالة قيامهما بإعادة هيكلة العمالة أو طرح مشروع للمعاش المبكر، أو إنهاء علاقة العمل بالتراضي مع العمال.

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وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي: هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانوناً أو وفقاً للوائح الشركة المعتمدة.

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة حدوث خلل مالي بالصندوق نتيجة الأسباب المشار إليها تلتزم الشركة بالدخول في مفاوضة جماعية مع الطرف الثاني لإصلاح الخلل الناتج عن ذلك.

وقع الاتفاقية عمرو فؤاد صالح، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة نستلة مصر، وشريف محمد الشاذلي، العضو المنتدب لشركة «فيرونيري» أيس كريم، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خالد عبداللطيف عيش بصفته رئيسها، هشام معروف بصفته أمينها العام، وإسلام حامد محمد رئيس اللجنة النقابية بشركة فرونيري، ووائل جودة حسين رئيس اللجنة النقابية بشركة نستله.

ووجهت الوزير الشكر لإدارة الشركتين وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.