شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفي عماني: الصحافة الورقية تمر بأزمة وضعف التمويل للصحف يؤثر علي المحتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس تحرير صحيفة «عمان»، سيف المحروقي، إن الصحافة الورقية تمر بأزمة تسببت فيها دخول الصحافة الإلكترونية وهو ما يتطلب هيكلة الصحافة الورقية، والإندماج بين الورقي والإلكتروني، كما هو معمول به في بعض المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة إلى تقنين ووضع ضوابط حتى تستمر في تقديم رسالتها السامية، جاء ذلك في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

وأضاف «المحروقي»، بأن الصحافة العربية أقدم بكثير من نظيرتها في بعض الدول الأجنبية، لذلك يجب وضع الأسس والقواعد المتطورة للحفاظ عليها والعمل على تطويرها بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي، مشيرا إلى أن التمويل والمحتوى، مرتبطان ببعضهما البعض، فإذا ضعف التمويل، من المؤكد سيؤثر سلبا على شكل وقيمة المحتوى، الذي ينتظره القارئ.

ولفت إلى أن هناك صحف عربية لها ثقل ولا تزال تستطيع منافسة صحف دولية، لكن هناك ضرورة لمواجهة الكم الهائل من أعداد الصحف، التي تحتاج إلى ضرورة التنظيم والتنسيق من أجل خدمة مصلحة الأوطان العربية. وشدد على أن الصحافة العربية وخاصة الخليجية تطورت مع التقدم التكنولوجي، فأصبحت هناك النسخ الإلكترونية والرقمية، وهذا ما دفع بعض القراء بالاتجاه نحوها، لذلك فإن الصحف يجب أن تكون شاملة حتى تستقطب الكثير من القراء واهتماماتهم.