شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باكستان: جاهزون لخوض الحرب مع الهند إذا أشعلتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن بلاده جاهزة لخوض حرب مع الهند حال أقدمت الأخيرة على إشعالها، جاء ذلك خلال استقباله وفد إعلامي تركي في العاصمة إسلام آباد؛ مضيفا أن تأثير الحرب سيكون كارثيا على اقتصاد الهند وشعبها، لافتا إلى أن أخطر ما في الأمر هو الأسلحة النووية (في إشارة إلى امتلاك البلدين أسلحة نووية).

ولفت إلى أن الهند بجانب تحقيقها تطورا في الجانبين الاقتصادي والعسكري، فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع دول الجوار. وأعلنت الهند، في 5 أغسطس إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم «جامو كشمير» استقلال ذاتي منذ أكثر من نصف قرن، ويطلق اسم «جامو كشمير»، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.