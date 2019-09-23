شكرا لقرائتكم خبر عن معرض صور لحياة الفنانيين المكسيكيين «دييجو» و«فريدا» في معهد ثربانتس بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة يوم استقلال المكسيك، تفتتح السفارة المكسيكية في القاهرة، مساء الغد، معرضا للصور لحياة الفنانين العالميين «دييجو وفريدا في معهد ثربانتس في القاهرة، ويشمل المعرض 48 صورة فوتوغرافية مطبوعة على الورق المقوى، للحياة المذهلة المميزة للزوجين ( دييجو ريفيرا وفريدا كاهلو)، وهما من الرسامين المكسيكيين العظماء في القرن العشرين.

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المعرض يرصد الحياة الفنية للزوجين، اللذين حققت أعمالهما الفنية الشهرة العالمية، فضلا عن حياتهما العامة المفعمة بالأنشطة ،حيث أصبحا أحد الأزواج الأكثر إثارة للاهتمام في القرن العشرين، فكانت كاهلو، أيقونة لتفوق الإناث والمساواة بين الجنسين في العالم.

وتسلط صور الفنانيين أمثال جييرمو زامورا، وأجوستين فيكتور كاساسولا، وخوان جوزمان، وبرنارد جي سيلفرشتاين، ومانويل ألفاريز برافو، ولوسيان بلوش الضوء على مشاهد من حياتهما الثورية، حيث كان منزلهما ملجأ لـ للمناضل الثوري ،ليون تروتسكي، الهارب من نظام جوزيف ستالين في الاتحاد السوفييتي.

وفي عام 1984 أصدرت حكومة المكسيك قرارا بأن أعمالهما الفنية جزء من التراث الوطني المكسيسي، وفي عام 2002 لعب الممثلة سلمي حايك، شخصية كاهلو، ففازت بجائزة الاوسكار وحقق الفيلم 50 مليون دولار، عن الحياة الصعبة التي عانت منها الفنانة المكسيكية بعد إصابتها بشلل أطفال وإصابة أفقدتها الحركة لمدة عام، واضطرت إلى التمدد على ظهرها، فيما وضعت والدتها سريراً متنقلاً ومرآة ضخمة في سقف الغرفة حتى تتمكن من الرسم ورؤية لوحاتها.