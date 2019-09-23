شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: تطوير منظومة النقل الجماعي بـ5 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم الانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع إنشاء مترو أنفاق في الإسكندرية خلال شهرين، والتى تتعلق بمراجعة التصميمات الهندسية الخاصة به كما يجرى حاليا مراجعة العقود الخاصة بالمشروع لتوقيعها، على أن يربط المشروع مدينة الإسكندرية بخطوط سير جديدة تمتد من أبوقير شرقا وحتى برج العرب غربي المحافظة.

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وأضاف «قنصوة»، خلال افتتاح مؤتمر «مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال»، والذي تنطمة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال، الاثنين، أنه سيتم تطوير شامل لمنظومة النقل الجماعى في الاسكندرية والتي تستدعي تطوير الطرق، بتكلفة تقارب 5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 3000 متر طرق بتكلفة تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، مستطرداً: «نحن هنا نتحدث عن منظومة نقل جماعى كاملة ومتطورة»، مشيرا إلى أن تواجد الجمعيات الثلاتة في مؤتمر يستهدف دعم الاستثمار بمصر ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري بتواجد الحكومة يؤكد على وعي الجميع بالمرحلة الهامة وسبل دعم وتحسين الاستثمار.

وأكد المحافظ أن الإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية تدعم بيئة الاستثمار رغم المصاعب والتحديات والمشاكل التي تواجهها، مشيراً إلى أن «هناك العديد من المشروعات الهامة التي نعمل عليها وتستهدف البنية التحتيه، وبالتالى نحن في حاجة لبناء منظومة نقل جماعي لخدمة المجتمع الاسثتماري ونعمل عليها بالتعاون مع القطاع الخاص».

وتابع: «كل ما تم الإعلان عنه لن يتم بجهود المحافظة فقط بدون وجود قطاع خاص يدعم تلك الأفكار الاستثمارية ووفق الخطط الاستراتيجية الموجودة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البترول والتي لابد أن تدعم من خلالها القيمة المضافة، في ظل وجود عنصر بشري مؤهل لمثل تلك الصناعات».