شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة الزقازيق» تحتفل بتخريج الدفعة 41 الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، الأربعاء المقبل، احتفالية لتكريم الخريجين دفعة 2018/2019، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة حامد شاكر، عميد الكلية، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع خدمة المجتمع ورئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة نهلة الجمال، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محيي حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بيونير، والدكتور عصام أبوالفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، ولفيف من الشخصيات العامة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، وممثلي شركات الدواء ونقابة الصيادلة بالمحافظة وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة حامد شاكر، عميد كلية الصيدلة، إنه سوف يتم تكريم خريجي الدفعة رقم 41، بالإضافة تكريم عدد من كبار الضيوف، وممثلي شركات الدواء ونقيب صيادلة الشرقية، مؤكدة أن كلية الصيدلة تفخر بحرصها الدائم على إقامة هذه الاحتفالات السنوية، لتكريم أبنائها من الخريجين، والأوائل والنابغين، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.