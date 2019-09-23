شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع رئيس «تاليس» العالمية مشروع تحديث الخط الأول للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، باسكال سوريس، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس العالمية، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية والمترو، وبحث التعاون المستقبلي في المجالين.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة، وهي مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول ١٨٠ كم، حيث أشار إلى أهمية هذه المشروعات في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية.

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وعرضت رئيس تاليس التعاون في مجال كهربة إشارات المسافة من القاهرة إلى بني سويف، حيث أكد الوزير أنه سيتم الطرح لهذه المسافة على الشركات العالمية في مناقصة عامة، وأن هذا المشروع يمكن أن يكون مجالا للتعاون المشترك.

كما أبدت رئيس مجلس إدارة تاليس الاهتمام بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط، حيث أكد وزير النقل أن هذا المشروع سيساهم في زيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض وأنه سيتم طرحه في مناقصة عامة لكافة الشركات العالمية ويمكن لتاليس التقدم لهذا المشروع الهام.

جانب من لقاء وزير النقل

وأعربت رئيس مجلس إدارة تاليس عن الاهتمام الكبير بالاشتراك في إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، حيث أشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بإعادة تأهيل الخط الاول والتي ستتم على مرحلتيين، الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات، والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة.

وفي نهاية الاجتماع، أوضحت باسكال سوريس سعي الشركة لتوطين التكتولوجيا الحديثة للمشروعات التي تنفذها الشركة في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة، وهو مارحب به وزير النقل، موضحا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا المجال وهي توطين صناعة النقل بكافة قطاعاته في مصر.