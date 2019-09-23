شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تداول أسماك نافقة في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، بيانًا توضيحيًا لكشف حقيقة بيع وتداول أسماك نافقة في أسواق المحافظة، اليوم الاثنين.

وقال «سعدالله» إنه فور رصد مركز الإعلام والاتصال السياسي للمديرية العديد من التساؤلات بالشارع السكندرى بشأن وجود أسماك نافقة متداولة بأسواق الإسكندرية تشكلت على الفور حملات تموينية للتأكد من هذه الشائعات، وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد أي أسماك نافقة بالأسواق وما زالت الحملات مستمرة.

وأوضح أن ما تم تداوله من شائعات ناشء من ضبط كميات من الأسماك النافقة بمركز إدكو محافظة البحيرة، والتي ضبطتها مديرية التموين بالبحيرة، وتم إعدامها وتم رصد ذلك من متابعات مركز الإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية ومازال الوضع آمن بأسواق الإسكندرية مع استمرار عمل الحملات لأجهزة المديرية بالتعاون مع الطب البيطري لرصد أي أسماك غير صالحة محتمل تسرببها من أي محافظة أخرى حفاظًا على صحة المواطنين.