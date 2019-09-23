شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» توقع خطاب نوايا مع «كلية المعلوماتية» الفرنسية لبناء القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA في مقر الكلية بباريس، بشأن التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب وتنمية المهارات لاسيما في التخصصات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور إيهاب بدوي، سفير مصر بفرنسا.

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وبموجب بنود خطاب النوايا، تتعاون كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المناهج والدورات التدريبية في مجالات علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والوسائط المتعددة، والأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، وهندسة البرمجيات وغيرها؛ بما في ذلك البرامج الخاصة «بتدريب المعلمين»، ليتم إتاحتها من خلال معهد تكنولوجيا المعلوماتITI أو على شبكة الإنترنت.

وعلى صعيد متصل، التقى الدكتورعمرو طلعت بالدكتور كزافييه فريسكيت المدير التنفيذي لمركز أبحاث الذكاء الاصطناعي بجامعة السوربون؛ وشهد اللقاء استعراض استراتيجية الجامعة في الذكاء الاصطناعي وأنشطة مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي؛ كما تم بحث إمكانية التوأمة بين جامعة السوربون والجامعة المقرر إقامتها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستتخصص في مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم مناقشة التعاون في مجال بناء القدرات لشباب الخريجين في البرامج المتخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي.

وشهد اللقاء بحث إمكانية التعاون بين مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي بجامعة السوربون في فرنسا وفرعه في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مع مركز البحوث التطبيقية التي تعتزم مصر اقامته لمختلف المشروعات والتطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والذي سيتم من خلاله التركيز على قطاعات مختلفة أبرزها الرعاية الصحية والنقل والزراعة في ظل السعي نحو إقامة شراكات مع العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم في مشاريع ذات الاهتمام المشترك.