شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في جلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة: فحصنا 60 مليون مواطن خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها من خلال حملة 100 مليون صحة، المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى والأمراض غير السارية.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بجلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة: «الحملة نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سى».

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وأضاف: «نسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة في الدول الأفريقية».

وأكمل حديثه موجهًا كلماته لشركاء أفريقيا: «علينا إيجاد حلول لتوفير حياة كريمة للمواطنين».

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس السيسي البيان الرسمي لمصر، مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويطرح خلاله مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ورؤيتها للتعامل معها.