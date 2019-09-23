شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوطالب»: إفلاس «توماس كوك» سيؤثر على قطاع السياحة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن إفلاس شركة «توماس كوك» البريطانية سيكون له تأثير واضح على قطاع السياحة بالبحر الأحمر خاصة مرسى علم والغردقة، حيث يعتبران من أهم مناطق تواجد السياحة الإنجليزية في مصر.

وأوضح «أبوطالب» أن السوق الإنجليزي يأتي بعد الألماني والبولندي والأوكراني، حيث يمثل السوق الإنجليزي بالبحر الأحمر نحو 20% في الحركة السياحية في الغردقة ومرسى علم.

وأشار إلى أن السائحين الإنجليز تم إخطارهم بأن هيئة الطيران المدني الإنجليزية ستتولي عملية عودتهم لبلادهم حسب موعد انتهاء إجازاتهم بالفنادق والقرى السياحية والمحددة من قبل وأن هذه الرحلات مستمرة حتى ٦ أكتوبر المقبل.