شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يتفقد معرض قمة القاهرة للابتكار بعنوان «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، معرض قمة القاهرة للابتكار، الذي تنظمه شركة «شنايدر إلكتريك»، في مصر، خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت عنوان التحول الرقمي، بحضور عدد من قيادات الشركة في مصر وفرنسا، وممثلي كبرى الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

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وخلال الجولة، أشاد الوزير بالمعروضات التي شملها المعرض، مشيرا إلى أن هناك جهودا مكثفة من قبل الدولة لتطوير المواهب، بهدف زيادة المهارات، ورفع الكفاءات الرقمية للقوى العاملة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، موضحا أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية في المجالات التكنولوجية ودعم برامج الابتكار.

ومن جانبه، أشار المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، إلى أن الشركة تسلط الضوء هذا العام من خلال المؤتمر على فكرة التحول الرقمي وذلك في إطار التحولات المذهلة والسريعة في إجراءات انتقال القطاعات الحكومية والشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم المنتجات والخدمات، ورغبتها في توفير أدوات تزيد من قيمة منتجاتها وجودتها، وفى نفس الوقت يحقق لهذه الجهات أعلى أداء ويوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها.

وعلى هامش المعرض تقام عدة جلسات نقاشية يتحدث خلالها عدد من الخبراء حول الاستدامة، وتطوير الخدمات، والقطاع العقاري، وإنترنت الأشياء، وتحديات مصادر المياه.