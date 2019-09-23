شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة العراقية تُعلن عن تسهيلات مُهمة للعراقيين القادمين إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة عن تقديم تسهيلات لدخول المُواطِنين العراقـيِّين المُقيمين في دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكندا، الذين يريدون الحضور إلى مصر، من خلال السماح لهم بالحصول على سمة الدخول من المطار مباشرة عند وصولهم.

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وثمَّن سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي هذه التسهيلات المقدمة من السلطات المصرية، مؤكداً أنها ستصب في توطيد العلاقات الانسانية ما بين الشعبين الشقيقين.

يُذكر أن الجهات المعنية في مصر الشقيقة سَبق وقدَّمت تسهيلات أخرى للمسافرين القادمين من جمهورية العراق، من خلال السماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم عند وُصُولهم إلى المطار، وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وكذلك السماح بأن يكون حجم الأفواج السياحيّة بـ(٥) أفراد فقط بعد أن كان مشروطاً بـ(٢٠) فرداً.

ويأتي ذلك نتيجة للنشاط الدبلوماسي الفعالّ لوزارة الخارجية العراقية الذي عمل على ترجمة العلاقات الثنائيّة بأن يحظى المُواطِن العراقيّ في الخارج بأعلى مُستويات الاحترام، والتعاون المثمر الذي تبديه الجهات المعنية المصرية ذات الصلة.