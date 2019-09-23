شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تضبط 603 منشأة صناعية مخالفة وتحرر 71 محضر حرق مخلفات زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة، والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2634 منشأة صناعية حتى تاريخه، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مخالفة 603 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، فى إطار تكثيف الوزارة للجهودها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء تواصل وزارة البيئة جهودها خلال فترة موسم السحابة السوداء.

كما نفذت الوزارة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 13072 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 2777 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحررت الوزارة 71 محضر حرق مخلفات زراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات وكذلك اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

واستكمالا لدور وزارة البيئة التوعوى لرفع الوعى البيئي للمواطنين نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1028 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

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ويتم متابعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وتستقبل وزارة البيئة شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.