شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يهنئ العالم المصرى فاروق الباز لإطلاق اسمه على كويكب بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وقيادات الجامعة، بالتهنئة للعالم الدكتور فاروق الباز، لاطلاق الاتحاد العالمي للفلك التابع لهيئة الأمم المتحدة اسم العالم المصرى الكبير على كويكب بالفضاء تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وبهذه المناسبة ثمن رئيس الجامعة جهود الدكتور الباز، التى رفعت اسم مصر عاليا فى كافة المحافل الدولية، كما ثمن جهوده المشهودة ودوره الريادى داخل مصر فى عدد من المشاريع والمؤسسات العلمية الوطنية.

وجاء تكريم الدكتور فاروق الباز تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية فى بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأميركية الروسية المشتركة.

الجدير بالذكر أن فاروق الباز ولد فى الثانى من يناير 1938 ، وحصل على شهادة البكالوريوس فى علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، وحصل على ماجستير العلوم والجيولوجيا عام 1961، والدكتوراه فى عام 1964، ثم عمل فى وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.

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وشغل الباز عدة مناصب منها مدير مركز الارض والكواكب بمتحف الطيران والفضاء الوطنى التباع لمعهد سميتسونيان فى واشنطن.

وشغل منصب نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة آيتيك للأنظمة البصرية فى أمريكا ومستشار علمى للرئيس الراحل أنور السادات.

وقام فاروق الباز بتأسيس مركز دراسات الأرض والكواكب الأمريكى وعضو فى الأكاديمية الوطنية للهندسة.