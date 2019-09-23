شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يوجه قوافل توعوية إلى أسوان وبورسعيد والبحر الأحمر والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى عدد من المحافظات شملت: أسوان وبورسعيد والشرقية (ديرب نجم، كفر صقر)، والبحر الأحمر (الغردقة - رأس غارب)، والعاشر من رمضان، بمشاركة 60 واعظًا من مختلف مناطق الوعظ، للانتشار والتواجد فى قرى ومدن تلك المحافظات والاتصال المباشر مع المواطنين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إن القافلة تأتى فى إطار تكثيف البرامج التوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية فى القضايا المختلفة التى ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر.

أضاف الأمين العام أن القوافل تنطلق بناءً على رؤية وخطة استراتيجية مسبقة تستهدف الوصول إلى أماكن مختلفة وتناقش قضايا بعينها تمثل حاجة الناس فى تلك الأماكن، مشيرًا إلى أن قضية التوعية والحفاظ على عقول الناس من محاولات العبث بها تمثل ضرورة كبرى لدى الأزهر الشريف، ولذلك يطلق المجمع قوافله التوعوية بشكل أسبوعى ويستهدف من خلالها الوصول إلى كل الأماكن وعلى رأسها المناطق الحدودية والنائية.

أكد "عيّاد" أن القوافل تمثل جانبا واحدا فقط من الجهود التوعوية التي يقوم بها المجمع، فهناك حملات توعوية تنظم بشكل أسبوعي أيضًا، فضلا عن النشر الإليكتروني والعلمي عبر الموقع الرسمي للمجمع ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئات متنوعة من المجتمع كل حسب اهتماماته.