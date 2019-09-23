شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة "نور" التابعة لمنظمة خريجى الأزهر تعقد ورشة لأبناء الوافدين من نيجيريا والنيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مجلة " نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ورشة عمل لـعدد من أبناء الوافدين من دول نيجيريا و النيجر.
تضمنت الورشة التعريف بمجلة "نور" وأهدافها ومحتواها، وأيضًا ورشة تلوين لشخصيات المجلة، وتم عرض حلقات من مسلسل "نور فى قرية الطيبين" الذى لقى إعجابا وقبولا بين الأطفال، كذا أغانى نور التعليمية وفى ختام اليوم تم التقاط الصور التذكارية مع شخصية " نور" وتم توزيع نسخ من المجلة عليهم كهدايا لتوعيتهم بأهمية القراءة كمفتاح للاضطلاع على العلوم والثقافات المختلفة.
جدير بالذكر أن مجلة "نور" متخصصة للأطفال تستهدف التواصل معهم بلغة مبسطة، وتسهم في تربيتهم على القيم الوسطية النابعة من المنهج الأزهرى والتعريف بتاريخ الأزهر الشريف وعلمائه، فضلًا عن غرس قيم الانتماء للوطن فى نفوسهم منذ نعومة أظافرهم.
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