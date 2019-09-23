شكرا لقرائتكم خبر عن وعاظ وواعظات الأزهر ينتشرون فى المدارس لتنفيذ حملة "التعليم يبنى الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير محمد عيّاد، أن الحملة التى أطلقها المجمع أمس مع بداية العام الدراسى الجديد شهدت انتشارا واسعا لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، فى المدارس والمعاهد فى جميع أنحاء الجمهورية، لتنفيذ فعاليات تلك الحملة التى جاءت بعنوان: "التعليم يبنى الإنسان وترتقى به الأوطان"، فى إطار توعية الطلاب والطالبات والتواصل معهم في المدارس والمعاهد المختلفة وبناء عقولهم على أساس فكرى سليم يخدم المجتمع ويرفض كل مظاهر العنف والتطرف.

وقال "عيّاد" إن الحملة بدأت برامجها المباشرة والإلكترونية مع بداية الأسبوع الجارى، وركزت على دعوة الطلاب والطالبات للوعى بسبل المواجهة لحملات التضليل، وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، وبيان دورهم فى بناء وطنهم.

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وأضاف الأمين العام أن الحملة أكدت أيضًا على ضرورة التعليم والاجتهاد فى تحصيل مختلف العلوم، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدي بلادهم إلى التقدم والرقى، ويقدموا صورة للعالم تؤكد أن المصريين قادرون على صناعة أمجادهم بأيديهم على مر التاريخ والأزمنة، وأنهم على قدر من الكفاءة العالية فى أداء واجباتهم والحفاظ على مقدراتهم.

أشار الأمين العام إلى أن الوعاظ والواعظات استهدفوا التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات على اختلاف مستوياتهم العمرية والفكرية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تشغل بالهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة، مع الاهتمام بتنمية القيم الأخلاقية لديهم، وتحفيز الهمم على الجد والاجتهاد.‎