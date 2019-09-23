شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس الدولة يترأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة صباح اليوم وتم توزيع العمل بدوائر المحكمة بين أقدم عشرة رؤساء بالتوافق فيما بينهم، وتم توزيع الأعضاء على جميع الدوائر وفقا لمعايير موضوعية حسب الطعون المتداولة فى كل دائرة سواء الفحص أو الموضوع وبما يؤدى إلى سرعة الإنجاز وإنهاء مصالح المتقاضين.

وقال مصدر قضائى مسئول، إن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد اتفقوا على سرعة الإنجاز خاصة فى دوائر الفحص بعد فرز وتصنيف الطعون وصولا لزيادة معدلات الأداء وإنجاز المتراكم من الطعون ، كما اتفق أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا على بدء الجلسات فى مواعيدها المحددة فى تمام الساعة العاشرة صباحا احتراما لجمهور المتقاضين والسادة المحامين .

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وأشار المصدر القضائى، إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة وافقت بالإجماع على المشروع الذى تقدم به رئيس المجلس بأن جميع طلبات الرد والمخاصمة للقضاة تنظرها دائرة واحدة وتختص بالفصل فيها الدائرة الثامنة ، وأن طلبات الرد والمخاصمة للدائرة الثامنة تختص بالفصل فيها الدائرة الثانية .

واختتم المصدر القضائى المسئول، أن أعضاء الجمعية اتفقوا كذلك على عقد جلسات إضافية فى حالة الاستعجال أو الضرورة وفقا لما يحقق مقتضيات سير العمل القضائى، وتعيين جلسات لنظر طلب وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطعن .