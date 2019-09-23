شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تستقبل رئيس شركة تاليس العالمية لمتابعة تحديث إشارات خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة النقل، اليوم الإثنين، باسكال سوريس، رئيس مجلس ادارة شركة تاليس العالمية، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالى السكك الحديدية والمترو وبحث التعاون المستقبلى فى المجالين.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التى تنفذها الشركة وهى مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كيلومترات و تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادى بطول 180 كم.

وأشارت الوزارة إلى أهمية مشروعات تحديث الإشارات فى زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية.

وعرض رئيس تاليس التعاون فى مجال كهربة إشارات المسافة من القاهرة إلى بنى سويف حيث أكدت الوزارة على أنه سيتم الطرح لهذه المسافة على الشركات العالمية فى مناقصة عامة وأن هذا المشروع يمكن أن يكون مجالا للتعاون المشترك.

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كما أبدى رئيس مجلس ادارة تاليس الاهتمام بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط حيث أكدت الوزارة على أن هذا المشروع سيساهم فى زيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض وأنه سيتم طرحه في مناقصة عامة لكافة الشركات العالمية ويمكن لتاليس التقدم لهذا المشروع الهام.

واعرب رئيس مجلس ادارة تاليس عن الاهتمام الكبير بالاشتراك في إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق.

وفى نهاية الاجتماع أوضحت شركة تاليس سعيها لتوطين التكتولوجيا الحديثة للمشروعات التى تنفذها الشركة فى مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة.