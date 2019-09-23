بداية من أكتوبر.. "استئناف القاهرة" تستبدل مسمى 9 دوائر "إرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتغيير عدد من مسميات دوائر الإرهاب. وتضمن القرار الذي حمل الرقم 394 لسنة 2019، استبدال مسمى 9 دوائر جنائي إرهاب، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل على النحو التالي:

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