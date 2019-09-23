عمومية "الإدارية العليا" توزع الأعضاء على الدوائر.. ووعود بسرعة الفصل في الطعون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اليوم الإثنين، حيث تم توزيع العمل بدوائر المحكمة بين أقدم عشرة رؤساء بالتوافق فيما بينهم، وتم توزيع الأعضاء على جميع الدوائر وفقًا لمعايير موضوعية حسب الطعون المتداولة في كل دائرة سواء الفحص أو الموضوع وبما يؤدي إلى سرعة الإنجاز وإنهاء مصالح المتقاضين.

وقال مصدر قضائي، إن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد اتفقوا على سرعة الإنجاز خاصة في دوائر الفحص بعد فرز وتصنيف الطعون وصولًا لزيادة معدلات الأداء وإنجاز المتراكم من الطعون، كما اتفق أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا على بدء الجلسات في مواعيدها المحددة في العاشرة صباحًا احترامًا لجمهور المتقاضين والمحامين.

وأشار المصدر، إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة وافقت بالإجماع على المشروع الذي تقدم به رئيس المجلس بأن جميع طلبات الرد والمخاصمة للقضاة تنظرها دائرة واحدة وتختص بالفصل فيها الدائرة الثامنة، وأن طلبات الرد والمخاصمة للدائرة الثامنة تختص بالفصل فيها الدائرة الثانية.

واختتم المصدر، بأن أعضاء الجمعية اتفقوا كذلك على عقد جلسات إضافية في حالة الاستعجال أو الضرورة وفقًا لما يحقق مقتضيات سير العمل القضائي، وتعيين جلسات لنظر طلب وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطعن.