حالتا وفاة و3 ومصابين في تصادم سيارتين بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين بدائرة مركز البدرشين. المعاينة الأولية كشفت وقوع الحادث بين سيارتين بقرية أبو رجوان، مأ أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى المستشفى للعلاج. دفع اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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