محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أرسل النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر، بشأن تجديد وندب الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم ورؤساء النيابات للعمل بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة في العام القضائي الجديد 2019/2020. وجاءت الأسماء المقترح انتدابها للتفتيش القضائي كالتالي: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مذكرة من النائب العام لمجلس القضاء بشأن ندب "مستشاري التفتيش القضائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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