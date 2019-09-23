سقوط تاجر"الإستروكس والحشيش" في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص بالنزهة لحيازته كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.
أثناء مرور قوة تابعة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 350جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول- سلاح أبيض).
وبمواجهته تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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