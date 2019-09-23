شرطة النقل تواصل حملاتها لضبط المخالفات والظواهر السلبية بالقطارات-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، واستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط "سيدة -بدون عمل" حال قيامها بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من إحدى المواطنات، أثناء تواجدها بمحطة سكة حديد المنيا، و"أحد الأشخاص -مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 13 قضية أخرهم قضية " أثناء تواجده محطة سكك حديد الجيزة.

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كما ضبطت الحملات 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين حال تواجدهم بعدد من محطات القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.