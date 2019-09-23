برلمانية تجمع توقيعات لسحب الثقة من وزيرة الصحة.. والوزارة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنها واصلت جهودها خلال الفترة الأخيرة وأجرت اتصالات واسعة مع مختلف نواب البرلمان، لبحث تننسيق الجهود لسحب الثقة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمجرد أن يعود البرلمان لاستئناف جلساته، خلال دور الانعقاد الخامس المقرر أول أكتوبر المقبل، في ظل التردي الكبير الذي شهده قطاع الصحة في عهدها.

وأوضحت الشبراوي، في بيان، أن اتصالاتها خلال الأيام الماضية أسفرت عن موافقة 81 نائبًا في البرلمان من مختلف الأحزاب السياسية على مطلبها بشأن سحب الثقة من الوزيرة والمطالبة بإقالتها، في ظل فشلها في تحقيق أي إنجاز يذكر، لافتة إلى أن إقالة وزيرة الصحة مطلب شعبي قبل أن تكون مطلب برلماني.

وتابعت عضو مجلس النواب: "عام مضى على تولي هالة زايد، حقيبة وزارة الصحة، ومنذ يومها الأول أثارت الأزمات بسبب تصريحاتها غير المدروسة، وخرجت علينا بخطة للنهوض والارتقاء بأوضاع القطاع الصحي، ونحن من جانبنا وافقنا على منح الثقة، وتعهدنا بمنحها المزيد من الدعم والتأييد، إلا أن حال المستشفيات في عهدها وصل إلى حالة يرثى لها".

من جانبه، قال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للإعلام والمتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب لمصراوي، إن "الرد (على البيان) سيكون بالشغل.. وأعتقد الشغل واضح للجميع".​