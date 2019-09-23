الأوقاف تلغي تصريح مدرس بالأزهر بالمعاش وتمنعه من صعود المنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ألغت وزارة الأوقاف تصريح فرج أنور محمد شيحة، مدرس بالأزهر بالمعاش، ومنعته من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات الوزارة المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، الاثنين، أنه لا أحد فوق القانون والمحاسبة، وكلفت الشيخ محمد فتحي خشبة وكيل الوزارة بالإسكندرية بمتابعة التنفيذ.