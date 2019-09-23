محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
ألغت وزارة الأوقاف تصريح فرج أنور محمد شيحة، مدرس بالأزهر بالمعاش، ومنعته من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات الوزارة المتصلة بشأن خطبة الجمعة.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، الاثنين، أنه لا أحد فوق القانون والمحاسبة، وكلفت الشيخ محمد فتحي خشبة وكيل الوزارة بالإسكندرية بمتابعة التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تلغي تصريح مدرس بالأزهر بالمعاش وتمنعه من صعود المنبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.